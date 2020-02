Verso Fiorentina-Milan, Malusci: “Pioli è razionale, umile e generoso”

NEWS MILAN – Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina ed ex compagno di squadra di Stefano Pioli in viola negli anni Novanta, ha parlato dell’attuale tecnico rossonero ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Malusci su Pioli:

“È uno razionale, umile e generoso. Quando ero giovane ed abitavo a Quarrata si era proposto di ospitarmi a casa sua per non farmi fare il pendolare. Mi ha colpito la sua gentilezza. Difetti? Difficile trovarne. Pioli, visto che io sono viola, ma viola viola, dico che, da giocatore, ha vestito una maglia a strisce (ride, n.d.r.)”. Per conoscere altri aneddoti sul passato del Pioli calciatore, continua a leggere >>>

