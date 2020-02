Verso Fiorentina-Milan, Carnasciali: “Pioli fissato con il Tour de France”

NEWS MILAN – Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina ed ex compagno di squadra di Stefano Pioli in viola negli anni Novanta, ha parlato dell’attuale tecnico rossonero ai microfoni del ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola. Queste le dichiarazioni di Carnasciali su Pioli:

“Con Stefano ero compagno di camera, era fissato con il Tour de France. Rispetto a Giuseppe Iachini era più pacato. Sta facendo bene al Milan e ha dato un’identità di gioco. Lui e Iachini sono amici, ma in quei 90′ non lo saranno di sicuro. Difetti? Pioli era bravo di testa, ma anche lui non era tanto veloce”. Per conoscere altri aneddoti sul passato del Pioli calciatore, continua a leggere >>>

