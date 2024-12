Ex Milan, Gaudenzi: “Partita difficile per i rossoneri, Verona in crescita”

Gianluca Gaudenzi, ex sia del Milan che del Verona, è intervenuto a Radio City4You per commentare la partita tra le due squadre

Gianluca Gaudenzi , ex centrocampista che ha vestito le maglie sia del Milan che del Verona , è intervenuto a Radio City4You per commentare la partita tra le due squadre, in programma domani alle 20.45 allo Stadio Bentegodi, valida per il 17° turno di Serie A. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Penso sia una partita importante per entrambe le squadre. Il Milan viene da un momento di difficoltà, da un pareggio in casa, dove c'era anche la festa per i 125, mentre il Verona viene dalla grande vittoria contro il Parma. Mi aspetto una partita difficile per il Milan, ho visto un Verona in crescita, il Verona giocherà in casa, davanti al suo pubblico. Credo che il Verona possa dire la sua. Se dovessi giocare una schedina, giocherei un 1X. Se dovessi scegliere un solo risultato, sceglierei il pareggio".