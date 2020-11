Verona, Ceccherini: “Sassuolo? Più temibile di Juventus e Milan”

La provocazione di Federico Ceccherini

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il difensore dell’Hellas Verona, Federico Ceccherini, ha rilasciato una lunga intervista a L’Arena: qui le sue parole riportate dal sito ‘Hellas Live‘.

“Col Milan abbiamo fatto quasi 65’ la gara, poi purtroppo ci siamo abbassati troppo e loro, diciamo, cercavano i lanci lunghi su Ibrahimovic. Immarcabile. Lui da solo ci metteva in difficoltà negli ultimi minuti. A quell’età non credevo riuscisse a fare certe cose. Non siamo riusciti a contenerlo come prima. Il goal annullato? Non mi aveva fatto saltare e poi i miei compagni urlavano anche mano. Era giusto annullarlo”.

Su Juric: “l mister per il modo di giocare mi garba tantissimo. Lui dà molta autostima ai calciatori. Siamo sempre uno contro uno con grande coraggio. Credo che oltre ad altre doti, questa sia la più importante di Juric”.

“Chi mi ha impressionato dei miei compagni? Lovato non lo conoscevo è davvero molto bravo. E poi Ilic e Vieira. In realtà tutti gli altri giovani che grazie al mister cresceranno. Il Verona mi voleva ma poi non se ne fece più nulla l’anno scorso, io volevo il Verona perché sono convinto che è la squadra giusta per giocare con continuità e dimostrare che i due anni a Firenze mi sono serviti anche se non sempre partivo titolare. Qui ho la possibilità di esprimermi al meglio. Stiamo attraversando un buon momento, però tornando a casa in pullman dalla trasferta di Milano pensavo a dove saremo potuti essere con tutti i miei compagni a disposizione. Quante possibilità avrebbe avuto in più Juric per fare ancora meglio”.

Su Verona: “Città splendida, io e la mia ragazza Carola ci siamo trovati subito bene. Il pubblico è caldo ma al tempo stesso molto rispettoso”.

“Il mio idolo? Chiellini. Il Sassuolo? Squadra molto forte, che gioca molto sul possesso palla. Aspettano la tua pressione per uscire palla al piede. Per certi versi sono più temibili di Juventus e Milan”.

