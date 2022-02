Veron su Milan e Inter: “Milano finalmente tornata capitale del calcio”

L'ex calciatore Juan Sebastian Veron ha parlato del derby tra Milan e Inter in Serie A e Coppa Italia. Queste le dichiarazioni

L'ex calciatore Juan Sebastian Veron ha parlato del derby tra Milan e Inter in Serie A e Coppa Italia. Queste le dichiarazioni. Si può dire che Milano è tornata la capitale del calcio italiano? Queste le dichiarazioni dell'argentino ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Com'è questo derby? Infinito e stupendo. Inter e Milan lottano in campionato, si affronteranno in Coppa Italia, un duello meraviglioso. Sì, possiamo dire che finalmente Milano è tornata capitale italiana del pallone. Era ora...".