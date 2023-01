Veron: “Lazio-Milan? Sarà una partita difficile per entrambe le squadre”

In vista della partita di questa sera, la Lazio ha pubblicato il match program in cui vengono riportate le dichiarazioni di un ex calciatore biancoceleste. Si tratta di Juan Sebastian Veron, ex centrocampista che ha vestito la maglia della Lazio dal 1999 al 2001. Queste le sua parole apparse sul sito del club: "Mi aspetto un match difficile e teso per entrambe le squadre, la Lazio dovrà essere brava ad approfittare del momento difficile dei rossoneri, che rimangono i Campioni d'Italia in carica. Sarà una gara che metterà in palio punti fondamentali per il quarto posto, spero che la Lazio possa conquistarli per fare un salto importante in classifica". Zaniolo, la Roma vuole scatenare un'asta: le ultime.