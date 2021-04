Ventola: “Vedrei bene Vlahovic in coppia con Lukaku” | News

Ventola, ex calciatore, ha detto chi, secondo lui, potrebbe sostituite Lautaro in caso di una sua partenza: la sua scelta cade su Vlahovic

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Nicola Ventola ha fatto il nome di Dusan Vlahovic come possibile sostituto di Lautaro Martinez in caso di addio all'Inter. Queste le parole dell'ex calciatore. "Vedrei bene Vlahovic in coppia con Lukaku, se va via Lautaro. Questo giocatore ha tecnica e fiuto del gol. Per me è già pronto per una big". Come ben si sa, sull'attaccante serbo della Fiorentina, c'è da tempo l'interesse del Milan, alla ricerca di un vice Ibrahimovic per la prossima stagione.