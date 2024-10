Milan, Ventola: “Theo deve essere più leader. Non può mollare così”

Nicola Ventola, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con 'Viva El Futbol', trasmissione in onda su 'Twitch' e 'YouTube', che vede protagonisti anche Antonio Cassano e Lele Adani, soffermandosi su Theo Hernandez, terzino del Milan. A suo dire il francese in questa stagione è in grande difficoltà e fa notare come siano i numeri a parlare. Non solo perché sostiene come un giocatore di quel calibro non possa mollare in questo modo. Ecco, dunque, le sue parole in merito.