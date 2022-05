Ventola: “Leao fa un gol del genere e non esulta. Non mi è piaciuto” | News

Nicola Ventola, ex calciatore dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan dopo la vittoria contro la Fiorentina

Intervenuto durante la 'Bobo Tv', Nicola Ventola ha parlato del Milan dopo la vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Il Milan ha fatto una partita solida con una Fiorentina che nel primo tempo ha messo in difficoltà i rossoneri. Ha avuto poche occasioni. Ha fatto una partita come contro l'Inter nel primo tempo, però è un Milan solido. Tonali è fantastico, più di Kessié, sta crescendo di meglio in meglio. Nel secondo tempo è venuta la squadra. La Fiorentina cerca sempre di giocare a calcio, ma il Milan ha fatto un buon secondo tempo. Ha trovato un gol su errore, con la partita che voleva. Vorrei dire a Leao: fai un gol del genere, esulta zio cantante. Io quando facevo gol, e non ne facevo tanti, ti viene da dentro esultare. Non mi è piaciuto, ma volevo dirlo".