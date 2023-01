Vasquez, parla il suo ex preparatore: “Può diventare uno dei top al mondo”

Questa settimana il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Devis Vasquez, portiere colombiano classe 1998. Acquistato dal Club Guaranì, Vasquez ha iniziato ad allenarsi in questi giorni con la squadra dopo aver risolto delle faccende burocratiche che lo avevano costretto a far ritorno in patria per un paio di giorni. Oggi non sarà a disposizione di Stefano Pioli, ma seguirà comunque da vicino la partita di questa sera tra Milan e Roma.