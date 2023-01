Milan, Vasquez: “Felice di questa prima avventura, è un sogno”

Il nuovo portiere del Milan Devis Vasquez ha rilasciato una lunga intervista in cui rivela come per lui sia un sogno giocare nel Diavolo

Fabio Barera

Dopo la trattativa lampo che lo ha fatto arrivare in Italia, il nuovo estremo difensore del Milan Devis Vasquez ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanTVin seguito alla firma ufficiale sul contratto.

Da neo giocatore rossonero non poteva non parlare del significato di arrivare in una squadra come il Milan. Chiaramente il portiere colombiano ha dichiarato essere un sogno giocare con la maglia del Diavolo e ha espresso tutta la sua felicità a riguardo. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Devis Vasquez sulla sua nuova parentesi — "Sono felice di questa prima avventura. Il Milan è una squadra grandissima e sono molto felice. E' un sogno giocare nel Milan e in Italia, sono felice di stare qua. E' incredibile, desideravo di essere in Italia e ancora di più in un club grande come il Milan. Ovviamente qualsiasi giocatore che viene avvicinato con una proposta del genere sarà ovviamente entusiasta e farà tutto il possibile per giocare in un club così grande". Le prime parole di Vasquez in rossonero