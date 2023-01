Milan, Vasquez: “La mia filosofia è continuare a lavorare”

Dopo la trattativa lampo che lo ha fatto arrivare in Italia, il nuovo estremo difensore del Milan Devis Vasquez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV in seguito alla firma ufficiale sul contratto .

La determinazione che caratterizza il portiere colombiano arrivato da poche ore al Milan è evidente dalle sue dichiarazioni. Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Milan TV , infatti, il classe 1998 ha parlato di quella che è la sua filosofia quando gioca a calcio, ovvero quella di continuare sempre a lavorare, perchè il talento non basta per andare avanti. Vasquez si è inoltre soffermato su Mario Yepes , anche lui colombiano e anche lui ex Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan, le parole di Devis Vasquez

"So che è stato qui. E' un leader nella nazionale colombiana, lo ricordiamo sempre e credo che il talento non sia mai abbastanza, molto più di questo lo ricordiamo sempre. Il talento non è mai abbastanza, non importa quanto talento hai, devi lavorare, lavorare, lavorare, lavorare e lavorare. Questa è la mia filosofia". Le prime parole di Vasquez in rossonero