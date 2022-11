Van Dijk ammette: “Giroud l’attaccante più difficile affrontato in carriera”

Durante la sua carriera, Virgil Van Dijk ha disputato numerose partite importanti e affrontato tanti temibili avversari. Il forte difensore olandese del Liverpool, in un'intervista rilasciata ai microfoni di 'The Overlap', ha parlato dell'attaccante che più gli ha dato problemi spiazzando probabilmente un po' tutti con la sua risposta. "Abbastanza divertente, ma è Giroud. Dà l'impressione di prenderlo, ma in qualche modo riesce sempre a segnare. Che sia stato con l'Arsenal, il Chelsea o la Francia. Gliel'ho detto quando abbiamo vinto il campionato e abbiamo vinto 5-2, eravamo in vantaggio di 3-0 e lui ha segnato un gol scadente. E ho detto 'hai segnato di nuovo!' Direi che chi segna contro di me è solo una persona fastidiosa. Scelgo Giroud perché è uno spauracchio fastidioso!" Ibrahimovic furioso: "Non devi parlare!". Ma con chi ce l'ha?