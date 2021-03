Van Basten: “Sacchi, ossessionato dalla tattica. Ma senza Rijkaard …”

Marco van Basten, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano spagnolo 'AS': le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Marco van Basten, ex attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano sportivo spagnolo 'AS'. Sganciata la bomba sullo Scudetto perso dal Diavolo nel 1990, in favore del Napoli ("Lo vinse negli uffici", il proclama del 'Cigno di Utrecht'), ecco le altre dichiarazioni dell'olandese.

Van Basten su Arrigo Sacchi: "Era ossessionato dalla tattica, nel sonno urlava le tattiche in difesa. Pensava 24 ore su 24 al calcio".

Van Basten su Johann Cruijff: "È stato il mio padre sportivo, la persona che mi ha influenzato di più".

Van Basten su Frank Rijkaard: "Senza di lui il Milan di Sacchi non sarebbe mai esistito".

Su Ronald Koeman, tecnico del Barcellona: "È arrivato in una situazione difficile, sta facendo bene".

Su Diego Armando Maradona: "Era meraviglioso come calciatore. Come persona l'ho conosciuto meglio quando eravamo già in pensione e ho lavorato per la FIFA. Sembrava una grande persona, molto preoccupata per il benessere dei giocatori. Paragone con Lionel Messi? Leo è più costante ma lui era più leader".

Van Basten sul V.A.R.: "Ero alla FIFA quando abbiamo iniziato a studiare questo strumento. L'idea era quella di correggere gli errori clamorosi ma abbiamo ottenuto il risultato opposto: ora si discute di cose poco importanti".

Su Erling Braut Haaland: "I suoi numeri sono impressionanti per la sua età. Haaland non è solo forza però, ha tante altre capacità. Zlatan Ibrahimović ha già dimostrato che il fisico non è incompatibile con la tecnica".

Sul suo ritiro dal mondo del calcio: "È stata dura, ho perso la mia vita e ciò che amavo di più. Negli ultimi anni della mia carriera vivevo con il dolore, la mia vita non era normale. Non è stata colpa dei difensori ma dei medici che non sapevano come curarmi". Milan, occhi su un talento della Bundesliga: ecco chi può arrivare >>>