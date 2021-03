Van Basten: “Dissi no a Cruijff, volevo dimostrare il mio valore al Milan”

In una recente intervista, l'ex attaccante di Milan e Ajax, Marco Van Basten, ha rilasciato un curioso aneddoto sul suo passato da giocatore

Intervenuto ai microfoni di EFE, l'ex attaccante del Milan Marco Van Basten ha raccontato un aneddoto del suo passato da giocatore. "Cruijff mi contattò, gli dissi di no. Avevo giocato una sola stagione nel Milan, disputando peraltro poche partite per via del mio infortunio. Il meglio che il calcio avesse da offrire allora era in Italia. Volevo dimostrare il mio valore in rossonero. Se tornerò in panchina? Non sarò mai più allenatore". Intanto dal Portogallo dicono che il Milan sia su un attaccante da 50 milioni.