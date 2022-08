Van Basten tuona: “Cruijff si sarebbe vergognato di questo Barcellona”

Marco Van Basten, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al vetriolo nei confronti del Barcellona e non solo

Renato Panno

Marco Van Basten, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni al vetriolo nei confronti del Barcellona e non solo. Il 'Cigno di Utrecht' ha puntato il dito per il comportamento dei 'blaugrana', citando uno delle maggiori leggende della storia del club, JohanCruijff che, a suo avviso, si sarebbe vergognato di quello che sta succedendo oggi. Van Basten, inoltre, non risparmia nemmeno il Manchester United e l'esterno dell'Ajax Antony: queste le dichiarazioni rilasciate a 'Ziggo Sport'.

"Penso che Johan Cruijff si sarebbe vergognato se avesse visto come si è comportato il Barcellona oggi. Secondo me, il comportamento del Barcellona è andato ben oltre i suoi standard".

Sul Manchester United

"Le tournée estive durante la preparazione sono una pessima e assurda trovata e lo penso per tutte le squadre. Capisco che venga fatto per guadagnare di più, ma poi i risultati sono questi e non fanno bene ai giocatori".

Su Antony dell'Ajax

"Sinceramente non credo che farebbe la differenza. È un buon giocatore, di sicuro, e spero che faccia molto bene, ma deve ancora crescere per arrivare a certi livelli, perde tanti palloni e deve migliorare al tiro". Milan, duello con l'Inter per un obiettivo: le ultime news di mercato >>>