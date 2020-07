Van Basten: “Bonucci inadatto per De Ligt. Serie A mediocre..”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Marco van Basten, ex attaccante di Milan e Olanda, critica il campionato italiano e in particolare non ravvisa miglioramenti nello stile di gioco del connazionale de Ligt. Queste le sue parole a Ziggo Sport: “Non penso abbia fatto meglio rispetto alla scorsa stagione all’Ajax. È stato sfortunato a non avere Chiellini, un vero giocatore di squadra. Bonucci fa le sue cose, non organizza e non indica cosa dovrebbe fare Matthijs. Chiellini invece fa le cose anche per gli altri. Credo che De Ligt avrebbe imparato di più al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester City. Avrebbe inoltre giocato in un campionato più interessante perché la Serie A è di livello inferiore rispetto ai paesi che ho appena citato”.

