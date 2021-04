Valoti: “Ibra si ricorda ancora di me: vorrei sfidarlo ancora”

Mattia Valoti, centrocampista della Spal ed ex rossonero, ha ricordato il suo passato nelle fila del Milan. Le sue dichiarazioni

Mattia Valoti, classe 1993, centrocampista della Spal in Serie B ma con un passato nella fila del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Queste le dichiarazioni più interessanti di Valoti.