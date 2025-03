Valentini: “Sono felice per Donnarumma, ma quando lasciò il Milan…”

Intervenuto a Tmw Radio, Antonello Valentini ha parlato dell'ex portiere del Milan, ora al PSG, Gianluigi Donnarumma: "Sono contento per Donnarumma. Sono stato abbastanza critico a suo tempo quando, mal consigliato dal suo agente, lasciò il Milan e andò al PSG in un momento sbagliato e dimostrando scarsa gratitudine verso una società che lo ha fatto crescere. E' acqua passata, ovvio, ha passato qualche periodo non felicissimo anche a Parigi, invece ora sono felice per li e per la Nazionale per questo rilancio. Ho visto un Donnarumma in grande spolvero".