Valentini: “Milan? Con Maldini enorme errore. Servono più italiani”

Intervenuto a Tmw Radio, Antonello Valentini ha parlato del Milan e del momento che vive la società e la squadra rossonera: "Il Milan ha già fatto una stupidaggine enorme privandosi dell'esperienza e del cuore rossonero di Maldini a suo tempo. Ibra non è un team manager, serve altro in quel ruolo. Spero che il Milan ritrovi il suo prestigio, e un Milan più italiano. Non sono contrario ai giocatori stranieri, ma che siano di livello".

Infine, l'ex dirigente della FIGC ha concluso con un pensiero su Gianluigi Donnarumma, ex portiere rossonero e ora assoluto protagonista con il PSG: "Sono contento per lui. A me non piacque il modo in cui lasciò il Milan che lo aveva cresciuto, ma è acqua passata. ha avuto alti e bassi ma ieri sera ha dato un'ulteriore conferma del suo talento. E' stato determinante nella vittoria del PSG. Lo vedo soprattutto in chiave azzurra, perché a giugno giocheremo una partite decisiva in Norvegia per la qualificazione al Mondiale".