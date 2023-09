Valenti: “Un privilegio aver allenato un talento come Colombo al Milan”

Giovanni Valenti , attuale allenatore dell' Akademia Pandev Brera Strumica , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere dello Sport'. Il tecnico, che ha allenato anche nel Settore Giovanile del Milan dal 2010 al 2012, ha ammesso come sia stato un privilegio per lui affiancare un talento come il rossonero Lorenzo Colombo . Ecco, quindi, le sue parole.

Le parole di Giovanni Valenti

"I talenti ci sono. Quando ho fatto il vice allenatore in U19 vedevo che i giovani spagnoli, portoghesi e olandesi erano nella seconda squadra, i nostri in Primavera, dove gli Under 18 non giocano perché ci sono 5 fuoriquota. Poi può sicuramente crescere il coraggio dei tecnici, e anche un po' l'orgoglio nel sentirsi parte di una progettualità a lungo termine senza pensare solo al presente. La Spagna ha lanciato Gavi in Nazionale a 17 anni. Dal mio punto di vista è stato un privilegio allenare ragazzi come Scalvini, Miretti e Fagioli alla Juve, Ndour e Zanotti al Brescia, o Colombo al Milan".