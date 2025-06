USA, Pochettino: “Pulisic? Dovrebbe essere il nostro Messi perché…”

Intervenuto al podcast Unfiltered Soccer, Mauricio Pochettino, ct degli USA, ha parlato così di Christian Pulisic, attaccante del Milan: "Dite che la gente paragona Messi con Christian Pulisic. Non voglio essere irrispettoso verso Messi o Pulisic, ma penso che in questo paese, Pulisic dovrebbe essere il nostro Messi, perché è un giocatore iconico. I bambini per strada, sicuramente se chiedi di un calciatore in questo paese, è Pulisic".