Ulivieri: “Mancini? Si poteva fare tutto in maniera diversa”

Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Renzo Ulivieri ha parlato delle dimissioni di Roberto Mancini come ct della Nazionale: "Non mi sono garbati né i tempi né i modi. Si poteva fare tutto in una maniera diversa. La Federcalcio oggi ha due compiti importanti: deve trovare in fretta l'allenatore per la Nazionale maschile, che tra un paio di settimane è attesa da partite fondamentali per la qualificazione all'Europeo, e deve anche trovare l'allenatore per la Nazionale femminile. Non vorrei che il movimento del calcio delle donne passasse in secondo piano".