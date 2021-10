Uliano (preparatore portieri Sorrento): “Milan, Mirante è in perfetta forma”

Nando Uliano, preparatore dei portieri del Sorrento, ha parlato a Tuttosport di Antonio Mirante, neo portiere del Milan

Nando Uliano, preparatore dei portieri del Sorrento, ha parlato a Tuttosport di Antonio Mirante. Il neo portiere del Milan si è allenato con la squadra campana nelle settimane scorse in attesa di trovare una squadra. Ecco cosa ha detto Uliano: "Mirante è in perfetta forma, da agosto ha iniziato ad allenarsi con noi e lo ha fatto tutti i giorni alla grande, con moltissima voglia. Peraltro era già in buona condizione perché stava lavorando con un preparatore personale da luglio. Sono rimasto piacevolmente colpito dalla sua passione, mi ha dato una grossa mano anche con i portieri della prima squadra. È una persona molto umile, serio e disponibile con tutti, uno straordinario professionista. L'ho sempre ammirato in campo ma ho scoperto anche la persona fantastica che è. Un portiere esperto come lui non avrà problemi a ripartire. L'esperienza la fa da padrona, in questi casi aiuta molto. L'ho visto allenarsi quotidianamente e sono convinto che se gli verrà chiesto di difendere già nell'immediato i pali del Milan, sarà pronto. Quando giochi così tante gare in Sere A non c'è una dote che spicca più di altre, Antonio è completo, un portiere moderno con grande senso della posizione".