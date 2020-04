UEFA, Ceferin: “Chi ferma i campionati rischia l’esclusione dalle coppe”

NEWS DALL’ESTERO – Ieri la Federcalcio belga ha annunciato di aver definitivamente fermato la Pro League 2019-2020, assegnando d’ufficio il titolo al Club Bruges, primo in classifica nel momento in cui il massimo campionato è stato sospeso per via della pandemia da coronavirus.

Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, parlando oggi alla tv tedesca ‘ZDF‘, ha sottolineato: “Non credo che questa sia la decisione giusta. La solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e decidere da solo cosa ti si addice meglio. E devo dire: i belgi e quelli che potrebbero considerare di fare lo stesso, stanno rischiando la loro partecipazione alla competizione europea del prossimo anno”.

Sulle prospettive di chiudere la stagione, nell'intervista alla 'ZDF' Ceferin ha poi aggiunto: "Il calcio non è assolutamente la stessa cosa senza tifosi, ma è sicuramente meglio giocare a calcio senza fan e riaverlo in televisione, piuttosto che niente. Questo è ciò che la gente vuole, che restituiscano loro energia positiva a casa".

