UEFA, Ceferin: ‘Boban firmò con il Milan per vincere la Champions League’

Le ultime notizie sul Milan. Ceferin, presidente dell'UEFA, ha svelato un particolare retroscena sull'approdo al Milan di Boban da dirigente

Il Presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato dell'ex calciatore e dirigente del Milan Zvonimir Boban ai microfoni del media sloveno '24ur'. Queste le sue parole del numero uno della massimo organo istituzionale europeo. "Boban mi ha detto che aveva firmato per il Milan perché il club rossonero voleva vincere la Champions League. Non avrebbe firmato se fosse stata istituita una lega che avrebbe soddisfatto solamente un certo numero di ricchi". Intanto Zlatan Ibrahimovic è pronto alla firma con il Milan: in serata arriva il rinnovo