Udogie: “Ero un grande tifoso del Milan. Gol? Non l’ho presa di mano”

Destiny Udogie, esterno dell'Udinese, ha parlato della sua passione per il Milan e dell'ormai famoso gol a San Siro contro i rossoneri

Destiny Udogie, esterno dell'Udinese, ha parlato della sua passione per il Milan e dell'ormai famoso gol a San Siro contro i rossoneri. Il giocatore l'ha presa con la mano? Questa la risposta nel suo intervento su 'The Italian Football Podcast': "Sono cresciuto guardando il Milan, ero davvero un grande tifoso. Ronaldinho era il mio giocatore preferito, ho inziato a seguire i rossoneri per lui, per le sue skills, per come giocava... Faceva sembrare tutto così facile, amavo guardarlo giocare, mi ha fatto innamorare del calcio".