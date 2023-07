Udinese, Zemura si presenta: “Non vedo l’ora di affrontare Leao”

Intervistato dal canale ufficiale del club, Jordan Zemura , nuovo giocatore dell' Udinese , freme dalla voglia di affrontare Rafael Leao : "L'avversario che non vedo l'ora di affrontare? Credo che sia Leao, è un talento fantastico. Affrontare giocatori come lui mi permetterà di vedere di che pasta sono fatto".

Infine, Zemura ha concluso elencando i suoi obiettivi personali: "Diventare titolare e debuttare in Serie A. Mi piacerebbe contribuire ai risultati, non voglio essere uno spettatore passivo, stare nella squadra tanto per. Voglio fare assist, gol, e aiutare a mantenere la porta inviolata perché per prima cosa sono un difensore. Voglio mantenerci uniti. Se tutto andrà bene, potremo finire la stagione in una buona posizione".