Udinese, Samardzic si racconta: “Sono un centrocampista creativo”

Intervistato dai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic ha parlato della sua carriera

Francesco Aliperta

Intervistato dai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic ha parlato del suo esordio in Germania, con la maglia del Lipsia: "Lipsia è stata la mia prima fermata fuori Berlino. Un momento prezioso, per come è gestito il club, tutto così avanzato. Mi hanno permesso di crescere al meglio e giocare un po’ più in Bundesliga".

Il classe 2002, però, trova poco spazio, con sole 7 presenze in campionato, e così il trasferimento all'Udinese: "Quando arriva un nuovo allenatore, ha la sua filosofia, il suo modo di vedere il calcio. A Lipsia è arrivato un nuovo mister e non mi garantiva minutaggio. A me serviva giocare il più possibile. Il Lipsia voleva cedermi in prestito, io non volevo, poi loro non volevano rafforzare una diretta concorrente in Bundesliga".

Infine, Samardzic ha parlato di sé stesso, descrivendosi come un centrocampista creativo: "So che posso crescere ancora. Sono un centrocampista creativo con visione di gioco, tecnica e capacità di finalizzazione. A me basta giocare e divertirmi. Anzi, no. Voglio giocare, divertirmi e fare la differenza. In allenamento cerco di dare il massimo e in partita mi piace mostrare le mie qualità, le mie idee, la mia dedizione, la mia passione, il mio entusiasmo". Milan, l'importanza del portiere e difensore aggiunto Maignan >>>

