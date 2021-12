Udinese-Milan, Cioffi: “Sarà partita di sofferenza. Inizio ripido per me”

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, ha parlato del Milan alla vigilia della sfida, valida per la 17^ giornata di Serie A

Che tipo di gara ti aspetti? Loro hanno diverse assenze pesanti e sono reduci dall’eliminazione in Champions te li aspetti ancor più arrabbiati? ”Il Milan è una squadra che lavora assieme da tre anni con contenuti importanti. Mi aspetto una partita di sofferenza, resilienza e volontà. Sicuramente non mi aspetto una passeggiata".

Il Milan sta facendo una grande stagione, quali sono le caratteristiche della squadra di Pioli che, nel 2021, è la squadra che ha vinto di più in trasferta ed è andata a segno con 14 giocatori diversi (solo il Chelsea con 16 ha fatto meglio in Europa). "È una squadra che ha soluzioni con caratteristiche diverse. I medesimi principi di gioco con giocatori con caratteristiche diverse. Il livello di attenzione nostro vuole essere altissimo. È un inizio ripido però la prova da affrontare è quella con se stessi. Cosa voglio io da me, dalla stagione e da questi 90 minuti".