Udinese, Marino: “Il Governo ha deciso di giocare prima la Coppa Italia”

ULTIME NEWS – Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese, Pierpaolo Marino, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Udinese TV, dove ha parlato della scelta di riprendere prima con la Coppa Italia e poi con il campionato.

Marino ha detto: “Non ci sono stati litigi, Inter e Juventus avevano manifestato dei dubbi sulle date scelte. Ma è stato chiarito subito che il Governo ha preteso di iniziare con la Coppa Italia per avere una settimana in più. Il Governo è molto cauto ma nessuno ha litigato con qualcuno. C’è stato un voto all’unanimità. A noi sta benissimo così perché il pericolo degli infortuni viene ridotto avendo ulteriori 10 giorni in più per prepararsi. Poi ci saranno partite ogni tre giorni, ma almeno cercheremo di prepararci meglio”.

