Udinese, Gotti: “Contro il Milan spero di avere i ragazzi al massimo” | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato della gara con il Milan dopo il match vinto in Coppa Italia. Questo il suo commento dopo il 3-1 rifilato al Vicenza ai microfoni di ‘Udinese TV’: “Mi ha dato fastidio subire gol nel finale, mi sembrava fosse immeritato in base a quello che stava succedendo. Volevamo passare il turno senza concedere campo. A tratti ci sono state giocate di pregio, ho visto i ragazzi divertirsi e impegnarsi al massimo. Registro il fatto di aver segnato tre gol, con Nestorovski ci ha provato in tutti i modi a iscriversi anche lui nella lista dei marcatori. Deulofeu ha trovato il goal e ha trovato il suo minutaggio, poi l’ho tolto per non sovraccaricarlo. Stesso discorso per Larsen, che mi è sembrato in condizione così come Bonifazi. Contro il Milan spero di avere i giocatori al massimo della forma, poi fare le scelte è il mio mestiere e di volta in volta preparo le formazioni cercando di trovare le soluzioni migliori”.

LA PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA IN VISTA DI MILAN-SPARTA PRAGA >>>