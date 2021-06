Ucraina, Tassotti: “Risultato storico, siamo felici. Il popolo è in festa”

Mauro Tassotti, vice allenatore dell'Ucraina, ha parlato della vittoria rocambolesca contro la Svezia agli Ottavi di Finale di Euro 2020

Mauro Tassotti, vice allenatore dell'Ucraina, ha parlato della vittoria rocambolesca contro la Svezia agli Ottavi di Finale di Euro 2020. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Risultato storico per l'Ucraina, non era mai successo, un popolo in festa e siamo felici di avergli dato questa soddisfazione. Avevamo cominciato non al nostro livello. La Nazionale è lo specchio del campionato e quello ucraino ora sta attraversando un buon momento