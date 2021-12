Turci: “Bremer è un calciatore pronto per giocare nel Milan” | News

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera della possibilità di vedere Gleison Bremer con il Milan

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, è intervenuto oggi ai microfoni di 'Radio Rossonera' e ha parlato di Gleison Bremer. Il difensore del Torino, come ben si sa, è finito sul taccuino del Milan. Queste le sue parole. "Io credo che, ad oggi, Bremer sia uno dei giocatori più forti della Serie A. Da vicino è impressionante: nell'uno contro uno mangia tutti gli avversari. E' in un contesto più adatto per lui, Juric gioca 'a uomo', nell'uno contro uno, e funziona bene. Però anche l'anno scorso sia con Nicola che con Giampaolo era uno di quei giocatori che emergeva. Ha ottime prospettive, ha ottimi margini, è veloce, è bravo di testa, fa gol, che non è una cosa banale. Io oggi Bremer lo prenderei immediatamente. Se poi mi dici scambio Bremer-Pobega, non me ne voglia il buon Tommaso lo farei. Bremer è un giocatore più pronto per giocare nel Milan però penso che il Torino rifiuterà perché vuole monetizzare". Milan, Maldini stupisce: arriverà un altro portiere! Le ultime >>>