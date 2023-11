Turati: “Innamorato dell’Inter. Il gol di Dimarco? Rosico tantissimo”

Le parole di Stefano Turati

"Non mi aspettavo il coro della Curva Nord. Non posso ignorare il mio passato: sono innamorato dell'Inter, è parte di me. Dimarco? Non so se volesse tirare, so solo che fa rosicare tantissimo. L'ho rivisto almeno 180 volte, mi dico: mezzo metro in meno, mezzo metro in più. È stato molto bravo".