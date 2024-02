Il tecnico dello Slavia Praga Jindřich Trpišovský ha parlato anche del Milan, in vista della sfida di Europa League contro i rossoneri

Dopo la straripante vittoria in campionato contro il Pardubice, il tecnico dello Slavia Praga Jindřich Trpišovský ha parlato anche del Milan , in vista della sfida di Europa League contro i rossoneri. Ecco le sue parole riportate da milanpress.it.

Milan-Slavia Praga, parla Trpišovský

"Tutti devono essere davvero entusiasti di ciò che ci aspetta dopo. Verrà un grande club con una grande storia, apprezzo sempre che un club ceco possa giocare partite del genere e la gente possa venire a San Siro a vederci. Ci aspetta una bella stagione calcistica per la società e per i tifosi, due derby, Milan e Teplice in casa, abbiamo tanto da aspettarci".