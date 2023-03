Trotta: “San Siro demolito? Mai. Ecco per cosa potrebbe essere utilizzato”

Intervistato da 'Tuttosport', Claudio Trotta ha parlato del futuro dello stadio di San Siro. Queste le dichiarazioni del fondatore di Barley Arts e membro del Comitato SiMeazza: "San Siro non sarà mai demolito. Non è neanche un’ipotesi plausibile, percorribile o che io voglia considerare. Potrebbe essere oggetto di interesse per tutte le manifestazioni musicali, non solo pop, rock e di musica italiana. Potrebbe essere utilizzato per l’opera e le grandi rappresentazioni teatrali, per altri sport, vedi il rugby, o per le partite del calcio femminile, che è in grandissima espansione. Il ricavato? Già oggi, dai concerti, con un utilizzo limitato a due mesi all'anno, è elevato. Una cifra da 8-9 milioni die uro, senza contare il ritorno dall'indotto". Milan, accordo con CAA-Icon per il nuovo stadio. E spunta un sondaggio...