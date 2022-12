Trezeguet: “Giroud è l’attaccante più completo del Mondiale” | News

Continua a stupire Olivier Giroud. L'attaccante del Milan sta disputando un grandissimo Mondiale con la maglia della nazionale francese, tanto da aver già segnato tre gol in tre partite. Grazie a queste reti, inoltre, è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi della Francia. David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ai microfoni di 'RMC Sport' ha parlato proprio di Olivier Giroud. Queste le sue dichiarazioni: "Olivier mi sembra l'attaccante più completo della competizione. Quello fatto finora è bello, ma il lavoro va finito". La Francia tornerà in campo domani sera per affrontare l'Inghilterra ai quarti di finale. Milan, Pioli sul podio nelle ricerche Google: il motivo.