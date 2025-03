Trevisani: “Milan? Uno scandalo non far giocare Leao. Sulla società…”

Intervistato a Fantacalcio Tv, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli: "Una società che permette all'allenatore di far giocare un prestito, che non merita, al posto di un tuo tesserato che ha un contratto e che merita e che è meglio è una società completamente assente che permette agli allenatori di essere liberi di sbagliare. Questo perché le società funzionano dall'alto, poi c'è l'allenatore e poi ci sono i giocatori. Qui non stiamo parlando di Thiaw o Tomori, che per me è un altro scandalo gigante che Tomori non giochi mai in questa squadra".