Trevisani: “Il Milan poteva vincere 7-0, ma ha trovato un grande Ochoa”

Una vittoria meritata quella conquistata ieri dal Milan sul campo della Salernitana . I rossoneri hanno vinto 2-1 grazie alle reti di Leao e Tonali arrivate nel primo tempo, mentre Bonazzoli ha segnato un gol che ha dato speranze di rimonta ai granata. Nonostante il risultato, in campo si è vista per lo più una sola squadra, ovvero quella di Stefano Pioli .

E' dello stesso parere anche Riccardo Trevisani, il quale su Sportmediaset ha commentato così la vittoria del Milan contro la Salernitana: "Il Milan poteva vincere 7-0, ma ha trovato davanti un grande portiere come Ochoa. Non c'è stata partita, la Salernitana ha sofferto tutto il tempo. Il Milan ha giocato una grandissima partita e non ha vinto con più gol di scarto per merito del portiere messicano". Milan, sfuma Ziyech? Il Chelsea lo inserisce nel mezzo di un affare.