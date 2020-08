Trevisani: “Milan da Champions. Tonali? C’è la mano di Maldini”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Riccardo Trevisani, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e i possibili colpi di mercato a centrocampo di Sandro Tonali e Tiemoue Bakayoko: “E’ un Ibrahimovic carico, è importante per Pioli e per tutta la squadra. Con Ibra è senza dubbio un altro Milan. Tonali? C’è la mano di Maldini, sta prendendo sempre più confidenza con il nuovo ruolo. Con Tonali, il Milan prende un grande giocatore e ora in mezzo al campo non ha più solo Kessie e Bennacer. Tonali può ricoprire più ruoli, volendo può fare anche il trequartista. Se dovesse tornare anche Bakayoko, il Milan avrebbe davvero un centrocampo molto forte. Tonali sa fare tutto, sa difendere e attaccare, sa giocare corto e lungo. E’ un centrocampista super moderno, il Milan ha fatto un ottimo acquisto. Il Milan può lottare per la Champions”.

