Trevisani: “Lukaku? Non fa mai la differenza nei match che contano”

Intervenuto ad EuroCronache, Riccardo Trevisani ha parlato di Romelu Lukaku, con l'attaccante belga accostato anche al mercato del Milan: "Cosa vuoi far fare a Lukaku, 15 gol al Napoli o al Milan? Li può fare tranquillamente. Ma non pensare che i gol arrivino in partite importanti, però. Non pensare che faccia la differenza nei big match. Pensi che farà gol? Sì, farà 15 gol. Li può fare dappertutto".