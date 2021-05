Trevisani: “Juventus-Milan? Chi perde rischia la Champions League”

Riccardo Trevisani, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato dell'importanza del match Juventus-Milan in chiave Champions League

Riccardo Trevisani, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato dell'importanza del match Juventus-Milan in chiave Champions League. Queste le dichiarazioni: "La vittoria contro il Benevento aiuta tantissimo il Milan in ottica Juventus ma la partita va comunque giocata. Sarà una partita difficilissima e con grande tensione perché le squadre sanno che chi perderà non agguanterà probabilmente la Champions League. Sarà una gara molto importante". Le parole di Maldini su Donnarumma, sul suo rinnovo e sul confronto con gli ultras