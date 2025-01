Trevisani: “Il Milan di Pioli aveva una gestione del gruppo migliore, ora…”

"La scossa di nervi può andare bene qualche volta, ma non sempre. Il clima che si è creato non è positivo, c'è un nervosismo che non può essere di uno che è arrivato meno di un mese fa, è il nervosismo degno di tre anni insieme, non tre settimane. C'è qualcosa che non torna. Si è parlato tanto del fatto che alcuni giocatori sono andati ad un concerto (di Lazza, ndr): due sono stati sostituiti all'intervallo, con uno per poco non finiva in rissa e l'altro, Camarda, che non è nemmeno entrato, mentre le altre volte era entrato. Mi è sembrato di vedere del punitivo.