Trevisani: “Il 2-0 di Lazio-Milan una delle cose peggiori in 4 anni di VAR”

Riccardo Trevisani, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato del secondo gol di Joaquín Correa in Lazio-Milan 3-0. Una rete evidentemente viziata da un fallo di Lucas Leiva su Hakan Çalhanoğlu in principio dell'azione. La scorrettezza non è stata ravvisata dall'arbitro in campo, il signor Daniele Orsato di Schio (VI). Richiamato al VAR dal collega Paolo Mazzoleni, Orsato ha incredibile confermato la sua decisione.