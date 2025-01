Trevisani: “Gimenez o Joao Felix per il Milan? C’è una cosa che non capisco”

Intervenuto al podcast di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato del Milan e dei rumors sul calciomercato dei rossoneri. Il telecronista ha infatti analizzato due dei possibili obiettivi del Diavolo, ovvero Santiago Gimenez , centravanti di proprietà del Feyenoord , e Joao Felix , attaccante del Chelsea . Per Trevisani, però, tra questi due giocatori vi è davvero tanta differenza, a partire dal ruolo in campo: il messicano è una prima punta, mentre il portoghese una seconda punta. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Come può esserci l'alternativa Gimenez o Joao Felix? Sono due giocatori con caratteristiche diverse: Gimenez fa il centravanti vero ed è un giocatore molto bravo secondo me, da area di rigore, forte di testa, piede sinistro, forte e cattivo. Come può essere alternativo a Joao Felix?".