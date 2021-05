Trevisani: “Convinto che Pioli rimarrà al Milan anche senza Champions”

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, ha parlato del momento del Milan di Stefano Pioli. Ecco le sue parole sul futuro del tecnico

Riccardo Trevisani, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato del momento che vive il Milan di Stefano Pioli. "Anche per gli avversari vedere Zlatan Ibrahimovic nell'altra squadra non è una bella cosa. Averlo in campo è fondamentale per i rossoneri. E' vero che il Milan ha vinto contro il Benevento, ma i rossoneri arrivano da un periodo non semplice. Contro la Juventus sarà una partita complicata. I bianconeri hanno più giocatori che possono risolvere la partita. Pioli? Sono convinto che rimarrà anche se i rossoneri non dovessero arrivare in Champions League". Il Milan intanto pensa a un nuovo difensore dalla Ligue 1