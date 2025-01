Trevisani: “Conceicao? Il suo carattere può anche far male alla squadra”

Infine, Trevisani ha concluso: "Secondo me non va tutto bene, proprio per la storia del Milan non va bene quello che si è visto ieri (domenica, Conceiçao vs Calabria, ndr), quello che si è visto prima e si sta vedendo in questi mesi e anni. È stata brutta la gestione dell'ultimo anno con Pioli, è stato brutto i primi 4-5 mesi con Fonseca, e continua ad essere brutto anche adesso. Non brutto per i risultati, ma perché c'è qualcosa che va oltre i risultati. Io credo che ci sia un blocco di giocatori in casa Milan che è chiaramente particolare. Maldini, Massara e Pioli li hanno gestiti in un modo. La società attuale, Fonseca e Conceiçao, lo stanno gestendo in un altro, ed è una cosa che secondo me non porta da nessuna parte". LEGGI ANCHE: Milan, Tomori da terzino: mossa folle o geniale? Ecco cosa dicono i dati>>>