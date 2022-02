Trentalange: “Serra? Mi ha fatto piacere la reazione del Milan”

Alfredo Trentalange, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha parlato dell'arbitro Serra e del suo errore in Milan-Spezia

Alfredo Trentalange, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Trentalange ha parlato dell'errore dell'arbitro Serra in Milan-Spezia: "Ho trovato una persona di grande spessore che conoscevo fin da piccolo perché è di Torino come me, l'ho trovato molto maturato, una persona ferita ma che non vedeva l'ora di tornare ad arbitrare. Mi ha raccontato della sua gratitudine verso i colleghi, e mi ha fatto pensare che l'Aia è una grande squadra nella quale si esce dalla dimensione individuale per raggiungere quella di gruppo, di una grande squadra non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano, e Serra in questo è stato molto bravo. I calciatori hanno umanità e maturità, e trovarla nei dirigenti in un momento così ci ha fatto piacere. Spesso diciamo che dobbiamo trasformare i problemi in risorse, è quasi un mantra per noi. Proprio in una delle ultime riunioni ho detto agli arbitri che io parlo di tecnica, etica, organizzazione e umanizzazione, ma forse con l'umanizzazione hanno esagerato nel darmi ragione. Lo dico scherzando naturalmente".