Tremonti: “RedBird e gli stranieri vogliono gli stadi di proprietà”

Giulio Tremonti, ex Ministro delle Finanze sotto il Governo Berlusconi, ha rilasciato importanti dichiarazioni a proposito della RedBird, nuova proprietà del Milan. In un'intervista concessa a 'La Gazzetta dello Sport', Tremonti ha parlato del suo rapporto con il calcio e del perché conosce il fondo che ha rilevato il club rossonero: "So chi sono, ma per ragioni totalmente estranee alla vicenda del Milan. Ho seguito da vicino il calcio sino ad un paio di anni fa, quando ho lavorato per la Lega Serie A, ultimamente lo faccio un po' meno".